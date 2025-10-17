İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Türkiye ile Karadağ arasında imzalar atıldı: Deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ'ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak 'Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladıklarını bildirdi.

AA17 Ekim 2025 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Türkiye ile Karadağ arasında imzalar atıldı: Deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız
ABONE OL

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İstanbul'da başlayan Sıfır Atık Forumu kapsamında Karadağ'ın Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunoviç ile bir araya geldiğini belirtti.

Kurum, "Döngüsel ekonomi, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ'ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak 'Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladık. Bakanlık olarak ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştirecek, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

