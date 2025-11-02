İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Türkiye ile komşu arasında tarihi anlaşma! ''Mekanizma belgesi'' imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi'ni imzaladı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Türkiye ile komşu arasında tarihi anlaşma! ''Mekanizma belgesi'' imzalandı
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından Bakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu mekanizma, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor.

Mekanizma, Irak'ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörüyor.

Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor.

22 Nisan 2024'te imzalanan "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile bugün imzalanan "Finans Mekanizması" belgesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında Türkiye'de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor.

