İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türkiye ile Libya arasında kritik temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta, düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenaze törenine katıldıktan sonra, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 17:51 - Güncelleme:
Türkiye ile Libya arasında kritik temas
ABONE OL

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bayraktaroğlu'nun Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Menfi'ye Türkiye hükümetinin taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve şehit ailelerin acısını paylaştığını ve iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini teyit etti."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.