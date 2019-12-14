Türkiye'den Akdeniz'de yeni hamle! Libya ile askeri işbirliği anlaşması TBMM'de
Türkiye ile Libya arasındaki Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'e sunuldu
Türkiye ile Libya arasındaki Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'e sunuldu
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