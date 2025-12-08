İSTANBUL 10°C / 7°C
Türkiye ile Macaristan hattında yeni eşik… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katılmasının ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

8 Aralık 2025 Pazartesi 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katılmasının ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Macaristan ile savunma ve kültür gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik.

Muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verilecek ortak planlamanın Dışişleri Bakanlığımızca kararlaştırdık.

Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.

Savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak ortak projeleri de ön gören projeleri değerlendiriyoruz. Enerji ve ulaştırma konuları da aramızda öne çıkan konulardandı. Türkiye-Macaristan bilim ve inovasyon yılı olarak 28 ortak projeyi hayata geçirdik.

