Türkiye ile Moldova arasında protokol imzalandı

Koca, bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Moldova 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Moldova heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

KEK toplantılarının ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının çizildiği önemli bir platform olduğunu anlatan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Moldova ziyareti öncesi ticari ve ekonomik ilişkilerde mevcut durumun ele alındığını, atılabilecek adımların belirlendiğini söyledi.

Koca, "Bugün imzalayacağımız protokol, 2021'de yüzde 61 ve 2022'nin ilk yarısında yüzde 43 oranında artış gösteren ticaret hacmimizin yakın zamanda 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında önemli bir basamak olacaktır." diye konuştu.

KEK Toplantısı öncesinde, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile verimli geçen bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini, ticaret, ekonomi, sanayi, ulaştırma, tarım, sağlık ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişlemesi çalışmalarının başlatılmasının ticaretimiz açısından önemli bir adım olacağı konusunda hemfikiriz. Mutabakatımızın, uzun yıllardır devam eden dostane ilişkilerimize katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Bundan sonrası için bize düşen, çalışmalarımıza aynı gayretle devam etmek ve daima daha iyi ne yapabiliriz sorusuna cevap aramaktır.

Ziyaretiniz vesilesiyle, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni boyutlar kazandırılması için sahip olduğumuz iradeyi bir kez daha teyit etme fırsatı yakaladık. Sizde de bu azmi ve kararlılığı görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz."

Koca, ticari ve ekonomik etkinliklerin, giderek küresel boyut kazanmasıyla birlikte, yaşanılan küresel ve bölgesel belirsizliklerin, iş birliğini her geçen gün daha önemli hale getirdiğini vurgulayarak, "Özellikle iş çevreleri arasında temasların artırılması, yatırımların karşılıklı olarak artırılması, müteahhitlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, ulaştırma, e-ticaret ve enerji alanlarındaki potansiyelin değerlendirilmesi, çevre, turizm gibi muhtelif alanlarda, kültür alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesi gibi konular aracılığıyla ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- "ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI KARARLILIKLA YERİNE GETİRECEĞİZ"



Tarihi ve kültürel bağları olan iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğini de güçlendireceğini dile getiren Koca, "Bugün KEK Protokolü'nün yanı sıra imzalanan Serbest Bölgeler Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ile bu alanlardaki iş birliğimize de hukuki çerçeve kazandıracağız. Ancak tabiatıyla hukuki adımların fiilen de desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Moldova Çalışma Sosyal Koruma Bakanlığı Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı, Türk Standartları Enstitüsü ile Moldova Standardizasyon Enstitüsü Arasındaki Mutabakat Zaptı, Orman Genel Müdürlüğü ile Moldsilva Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında imzalanmasının planlandığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"TİKA marifetiyle teknik iş birliği çalışmalarının sürdürülmesi de ilişkilerimiz açısından önemli bir unsurdur. Bu alanda yeni projelere açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün imzaladığımız KEK Protokolü'nde yer verilen hususların gerçekleştirilmesi için sürecin takipçisi olacağım. Moldova tarafının da Sayın Gaibu önderliğinde benzer bir yaklaşımla çalışacağına inanıyorum."

- SAĞLIK YATIRIMLARI VE SAĞLIK HİZMET ALIMLARI ALANLARI



Koca, konuk bakan ile sağlık alanındaki konulara da değindiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlıkları arasında oluşturacağımız Ortak Çalışma Grubu ile ülkelerimiz arasında sağlık alanında yürütülecek faaliyetlere ilişkin önceliklerimizi belirleyerek gerekli adımları hızla atacağız. Türkiye, kamu ve özel sektördeki güçlü sağlık altyapısı, üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip doktor ve diğer sağlık personeli ile özellikle uluslararası hasta tedavisi, yani diğer bir deyişle sağlık turizmi konusunda önemli bir cazibe merkezidir.

İlaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme, uluslararası hasta tedavisi, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları alanlarında da ülkemizin Moldova için önemli bir ticari partner olduğunu ve bu alanda karşılıklı ortak pazar payımızı artıracak faaliyetlere hazır olduğumuzu ifade ettik. Bakanlığıma bağlı özel bir şirket olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi yani kısa adıyla USHAŞ ile Moldovalı partnerleri arasında imzalanacak protokoller çerçevesinde bu alanlarda daha da hızlı yol alabileceğimize inanıyorum."

Koca, Türkiye'ye ziyareti ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle Gaibu ve heyeti ile Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Kroitor'a teşekkürlerini sundu.

"Ülkelerimizi hak ettikleri konuma ulaştırabilmek için gerek kamu gerek özel sektör temsilcilerimizce atılan adımlar vesilesiyle yakın gelecekte bugün konuştuğumuzdan daha büyük rakamları konuşacağımıza eminim." diyen Koca, protokolün iki kardeş ülkenin var olan ilişkilerini daha da ileriye götürmesini temenni etti.

- "TÜRKİYE, MOLDOVA İÇİN DÜNYA ÇAPINDAKİ EN ÖNEMLİ TİCARİ PARTNERLERDEN BİRİSİ"



Konuk Bakan Gaibu ise gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulayan Gaibu, "Türkiye, Moldova için dünya çapındaki en önemli ticari partnerlerden birisi." dedi.

Gaibu, Moldova'da 1100'den fazla Türk sermayeli şirket bulunduğunu, bu şirketlerin 70 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Gaibu, bu dönemde gerek hükümetler gerek iş insanları arasındaki iş birliğini attırmanın önemini vurguladı.

İki bakan konuşmaların ardından KEK Protokolü'ne imza koydu.

