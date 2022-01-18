İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5646
  • EURO
    15,3689
  • ALTIN
    789.621
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı
Güncel

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

AA18 Ocak 2022 Salı 20:25 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 20:39
ABONE OL

Erdoğan ve Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı.


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.