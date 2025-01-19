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Türkiye ile Slovkya arasında muhtelif anlaşmalar yolda: Başbakan Fico Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Türkiye ile Slovkya arasında muhtelif anlaşmalar yolda: Başbakan Fico Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.

TÜRKİYE İLE SLOVAKYA ARASINDA MUHTELİF ANLAŞMALAR YOLDA

Altun yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti vesilesiyle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını kaydetti. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Fahrettin Altun, ziyaret çerçevesinde, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri "stratejik ortaklık" düzeyine çıkaracak Ortak Bildiri başta olmak üzere, muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanmasının gündemde olduğunu bildirdi.

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