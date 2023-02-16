Türkiye ile tek yürek olamadılar! Organize kötülük devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Ortak yayın 7 saat sürerken, 9 milyon adedi aşkın SMS'in gönderildiği kampanyada 115,1 milyar lira bağış toplandı.



Halk TV ve TELE1 ise depremzedelere bağış toplamak için tüm kanalların davet edildiği "Türkiye Tek Yürek" canlı yayın kampanyasına katılmayarak Türk Milletine düşmanlığını bir kez daha gösterdi.



Türkiye tek yürek olurken seçim derdine düşen Halk TV, depremzedeler için düzenlenen kampanyayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağış yaparken hatırladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmaya başladığı sırada Halk TV'nin ortak canlı yayınına bağlanması dikkat çekerken vatandaşlar, "Şovunuz batsın" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Türkiye'nin ortak derdinde buluşamayan CHP'nin fonladığı televizyonların yanı sıra "Türkiye Tek Yürek" kampanyası üzerinden algı operasyonuna girişenler de oldu.

Canlı yayına katılan eski başbakanlardan Tansu Çiller, bağış miktarını açıklayamadan telefon bağlantısı kesildi.

Candaş Tolga Işık, Fatih Altaylı ve Metin Uca, Tansu Çiller'i hedef almaktan geri durmadı. Tansu Çiller hakkında çirkin ifadeler kullanılırken kara propagandaya CHP medyası da alet oldu.

Sosyal medya trolleri ise Twitter'da Çiller üzerinden algı çalışmaları yaptı.

Yanlış anlama sonrası programın sunucularından Nazlı Çelik duruma açıklık getirdi. Çelik, "Yaptığı meblağı açıklayacağı esnada bağlantı kesilmişti. Söylemek istediği bir kaç cümleyi iletemediğini belirtti. Sayın Çiller bu kampanyaya 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi karşısında tüm Türkiye'nin güç birliği yaptığı gecede fitne, algı operasyonu, provokasyon bitmek bilmedi. Bu, "organize kötülüğe" Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

Kampanyaya sadece bir maaş bağışta bulunduktan 2 saat sonra yaptığı paylaşımda, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" gibi kin ve nefret sözleri sarf eden Kılıçdaroğlu, büyük kampanyaya bağış yapan şirketleri hedef gösterdi.