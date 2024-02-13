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Türkiye ile Togo kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede işbirliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Başkanlığı ile Togo Ulusal Mali Bilgi İşleme Birimi (CENTIF-TOGO) arasında 'Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' yürürlüğe konuldu.

AA13 Şubat 2024 Salı 09:50 - Güncelleme:
Türkiye ile Togo kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede işbirliği yapacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Togo arasında işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İki birim de mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

  • hazine maliye
  • masak centif
  • kara para aklama

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