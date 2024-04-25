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Türkiye ile Yunanistan arasında Pozitif Gündem girişimi: 6. toplantı İstanbul'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasında 2021 yılında başlayan ‘Pozitif Gündem' girişiminin 6'ncı toplantısı, 26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan arasında Pozitif Gündem girişimi: 6. toplantı İstanbul'da yapılacak
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler arasındaki toplantının 6'ncısı 26 Nisan 2024'te İstanbul'da gerçekleştirecek. Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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