Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler arasındaki toplantının 6'ncısı 26 Nisan 2024'te İstanbul'da gerçekleştirecek. Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.