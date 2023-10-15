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Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantının tarihi belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, sırasıyla 16-17 Ekim'de Atina'da yapılacak.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantının tarihi belli oldu
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Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 22 Mart 2023 tarihinde Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Öte yandan, 17 Ekim'de, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da görüşmeler gerçekleştirilecek. Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

  • Türkiye-Yunanistan Ortak Eylem Planı Atina
  • Siyasi İstişareler
  • Ortak Eylem Planı
  • Atina
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