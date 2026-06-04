Türkiye ile Yunanistan'dan kültürel miras için ortak adım

Bakanlar Ersoy ve Mendoni, kentteki bir otelde düzenlenen program öncesinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra başlayan forumda konuşan Bakan Ersoy, etkinliğin kültür alanında iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına inandığını söyledi.

Ersoy, Mendoni ile gerçekleştirdikleri görüşmede, kültür alanındaki işbirliğini güçlendirecek birçok konuyu ele aldıklarına dikkati çekerek, iki ülkenin uluslararası platformlarda karşılıklı desteği sürdürmesiyle ilgili ortak kanaatin ortaya konulduğunu dile getirdi.

- "YASA DIŞI YOLLARLA ÇIKARILDIĞI TESPİT EDİLEN 1055 SİKKE TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ"

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin, Türkiye ve Yunanistan'ın somut işbirliği geliştirdiği önemli alanlardan olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin bulunmaktadır. 2013'te imzalanan protokolle, yasa dışı kazıların, kaçakçılığın ve kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımının önlenmesine yönelik ortak irademiz ortaya konulmuştu. Bu protokol, UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin ilkelerini ikili düzeyde hayata geçirmemiz bakımından da kıymetlidir. Bu yıl imzaladığımız 'Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' da Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağlayan, ortak kültürel değerlerin korunmasını ve kültür alanındaki işbirliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası olmuştur. Uluslararası işbirliklerinde elbette beyan ve belgelerin eyleme, uygulamaya geçmesi esastır. Yunanistan ile kültür sahasında ortaya koyduğumuz ortak irade, bu noktada herkese örnek olması gereken sonuçlar vermiştir. Geçen yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir. Sayın Mendoni ile Atina'da gerçekleştirdiğimiz tören, bu alanda karşılıklı güvene dayalı işbirliğimizin somut bir göstergesi olmuştur."

Bakan Ersoy, uluslararası platformlarda yürütülen çalışmalarda bu işbirliğinin farklı yansımalarının görüldüğünü ifade etti.



Türkiye olarak "Parthenon Heykelleri" konusunda UNESCO'nun ilgili komite toplantılarında Yunanistan'ın tezlerine verilen desteğe değinen Ersoy, "Kültür varlıklarının ait oldukları tarihi ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Yunanistan'ın öncülük ettiği ve kültür varlıklarının kaynak ülkelerine iadesi konusundaki uluslararası iradeyi ortaya koyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da destekliyoruz. Bütün bunlar Türkiye ve Yunanistan'ın kültürel mirasın korunması konusunda ortak bir sorumluluk bilinci taşıdığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini açıkça göstermektedir." diye konuştu.



Ersoy, kadim tarihi ve kültürel miraslara sahip Türkiye ve Yunanistan arasında kültür varlıklarının korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülecek işbirliğinin, her iki ülkenin yanı sıra insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için kazanım olacağını vurguladı



- "BİRBİRİMİZDEN ALDIĞIMIZ KÜLTÜREL DEĞERLER HEPİMİZ İÇİN ORTAK MİRAS ANLAMINDADIR"

Yunanistan Kültür Bakanı Mendoni ise Kapadokya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, işbirliğinin iki ülkenin kültürel varlıklarının korunması bakımından faydalı olmasını diledi.

Türkiye ve Yunanistan'ın ortak kültürel miraslara sahip ülkeler olduğuna dikkati çeken Mendoni, şunları kaydetti:

"Birbirimizden aldığımız kültürel değerler hepimiz için ortak miras anlamındadır. Ortak bildiriyle bu boyutun altını çizmekteyiz ve kültür mirasının toplumlarımız arasında bir değer oluşturduğunun farkında olduğumuzun belirtisidir. Bu kapsamda restorasyon çalışmaları Antik dönem, Bizans ve Osmanlı eserleri için yapılmaktadır. Çünkü bütün bu medeniyetlerin değerinin farkındayız. Bilimsel ve teknik açıdan baktığımızda kaçakçılığı önleme işbirliğimiz çok güzel sonuçlar vermiştir. Suç örgütlerinin önünde durmak, görevimizin çok önemli bir tarafını teşkil etmektedir. Türkiye'ye iade edilen antik gümüş sikkeler, iki ülke arasındaki kültürel miras alanındaki somut işbirliğini güçlendirdi. Bu tür adımlar yalnızca uluslararası hukukun uygulanması değil, aynı zamanda kültürel değerlere saygının göstergesidir."

Konuşmaların ardından Ersoy ile Mendoni, kültür alanında geliştirilmiş işbirliğine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz tarafından sunum yapıldı.