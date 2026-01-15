İSTANBUL 12°C / 8°C
15 Ocak 2026 Perşembe
  Türkiye-Irak uçuşlarına ilişkin iddialara DMM'den yalanlama: Güncel planlama devam ediyor
Güncel

Türkiye-Irak uçuşlarına ilişkin iddialara DMM'den yalanlama: Güncel planlama devam ediyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklandı. Yapılan açıklamada seferlerin mevcut planlamalar doğrultusunda kesintisiz sürdüğünü vurgulandı.

15 Ocak 2026 Perşembe 22:19
Türkiye-Irak uçuşlarına ilişkin iddialara DMM'den yalanlama: Güncel planlama devam ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye–Irak arasındaki tüm uçuşlar durduruldu" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM, konuya ilişkin paylaşımda şunları kaydetti:

Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır.

İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir.

Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • dezenformasyonla mücadele merkezi
  • Türkiye Irak uçuşları
  • dezenformasyon

