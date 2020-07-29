AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:19 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:23

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ve İranlı mevkidaşı Abbas Musevi, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıyla iki ülke arasında enformasyon alanına ilişkin ilk istişarelerde bulundu.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, enformasyon konularında Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlığı sözcüleri ile geçen yıl yapılan istişarelerin ardından, Türkiye ve İran dışişleri bakanlıkları sözcüleri arasında da ilk kez "Enformasyon İstişareleri" gerçekleştirildi.

Aksoy ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi'nin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin medya alanına da yansıtılması üzerinde duruldu. Bu çerçevede, iki ülke arasında basın iş birliği ve sinerjisinin artırılması, bakanlık sözcüleri ve enformasyon birimleri arasında düzenli iş birliği sağlanmasına yönelik oluşturulabilecek mekanizmalar ele alındı.

İki ülke basınında yayımlanan olumsuz haberlerin önlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, söz konusu istişarelerin düzenli hale getirilmesinde mutabık kalındı.