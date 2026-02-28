Türkiye-İran sınırında mücadele! Ekipler karda kayboldu

İran sınır noktasındaki Van'ın Başkale ilçesinde yer yer 5 metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Van'da, 2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek ilçesi ve İran'a 144 kilometre sınır hattı olan Başkale'deki sınır mahallelerinin yolları ve hudut yol ağı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreyi geçti.

Sorumluluk alanlarındaki sınır yol ağında faaliyetlerini gerçekleştiren Ekipleri, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda yoğun mesai harcıyor.

Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, ulaşımın tekrar sağlanması için bölgede kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.