DMM, Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı.
Konuya ilişkin DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.
İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.
"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 18, 2023
İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.⬇️ pic.twitter.com/ZuZ5AHXJQT