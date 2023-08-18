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Güncel

Türkiye-İran sınırını geçtiğini iddia etmişti: İYİ Partili vekilin iddiası yalan çıktı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye- İran sınırını elini kolunu sallayarak geçtiğini ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddianın asılsız olduğunu, Türkoğlu'nun devam eden duvar şantiyesinden görüntü aldığını açıkladı.

18 Ağustos 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Türkiye-İran sınırını geçtiğini iddia etmişti: İYİ Partili vekilin iddiası yalan çıktı
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, fondaş medya aracılığıyla yaydığı dezenformasyonla Türkiye-İran sınırını elini kolunu sallayarak geçtiğini iddia etmişti.

DMM, Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı.

Konuya ilişkin DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.

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