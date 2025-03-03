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Türkiye, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelleme kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
Türkiye, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelleme kararını kınadı
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Bakanlıktan, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz." ifadesine yer verilirken, İsrail hükümetinin Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Uygulamanın, Filistin halkını toplu şekilde cezalandırmayı amaçladığının altını çizilen açıklamada, "(Uygulama) Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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