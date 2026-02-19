İSTANBUL 13°C / 7°C
  Türkiye, İtalya ve İspanya'dan ortak adım! Birlikler müşterek eğitim gerçekleştirdi
Güncel

Türkiye, İtalya ve İspanya'dan ortak adım! Birlikler müşterek eğitim gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı İstihkam Savaş Birliği, NATO'nun Almanya'da düzenlediği geniş kapsamlı tatbikatta İtalya ve İspanya istihkam unsurlarıyla müşterek eğitimler gerçekleştirdi. Engellerden geçit açma, yol araması ve tespit edilen EYP'lere müdahale eğitimleri başarıyla tamamlandı.

19 Şubat 2026 Perşembe 16:18
Türkiye, İtalya ve İspanya'dan ortak adım! Birlikler müşterek eğitim gerçekleştirdi
ABONE OL

NATO'nun Almanya'da düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı İstihkam Savaş Birliği, İtalya ve İspanya istihkam unsurlarıyla müşterek eğitimler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İstihkam Savaş Birliği olarak sahadayız. İtalya ve İspanya istihkam unsurlarıyla müşterek eğitimler icra ediyor, yerli silah ve araçlarımızla güçlü ve etkin faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Engellerden geçit açma, yol araması ve tespit edilen EYP'lere müdahale eğitimleri başarıyla tamamlandı. Uluslararası tatbikatlarda caydırıcı, saygın ve kararlı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

