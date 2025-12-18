İSTANBUL 13°C / 6°C
Türkiye-Japonya iş birliğiyle depreme karşı ortak akıl

Japonya'da düzenlenen uluslararası deprem hazırlığı projesine dahil olan Denizli heyeti, Türkiye–Japonya iş birliğinde afetlere karşı ortak tecrübe paylaşımı yaptı.

18 Aralık 2025 Perşembe 10:02
Denizli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Asya Verimlilik Teşkilatı (APO) programı kapsamında kabul edilen "Stead Against the Quake: Earthquake Preparedness and Prevention" adlı proje çerçevesinde, 28 Kasım – 7 Aralık 2025 tarihleri arasında Japonya'da teknik bir saha ziyareti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Japonya'nın deprem hazırlığı, risk azaltma ve afet yönetimi uygulamaları yerinde gözlem ve teknik incelemelerle ele alındı. Bu uygulamalar, Türkiye'de yürütülen afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalara örnek teşkil etti.

Saha ziyaretin Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'ndan İl Proje Koordinatörü Yüksek Mühendisi Redife Aslıhan Uçar katıldı. Program süresince teorik eğitimlerin yanı sıra teknik merkezlerde incelemeler gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel de saha çalışmalarına katılarak akademik değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Türkiye–Japonya arasında afet yönetimi alanındaki iş birliği imkânları ele alındı.

Proje, afetlere karşı dayanıklı toplumların oluşturulması hedefi doğrultusunda uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Popüler Haberler
