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Türkiye, Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim kurumlarına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

AA19 Nisan 2022 Salı 23:55 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 23:55
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim kurumlarını hedef alan patlamalarda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda bugün peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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