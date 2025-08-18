Türkiye, kadına şiddetle mücadelede yeni döneme giriyor: 32 ülke analiz edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı uygulama sürecinin sona erecek olması nedeniyle, Ocak ayında başladığı 2026-2030 dönemini kapsayacak 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık süreci bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülüyor.

Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 'Stratejik Paydaş Anketi' ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik 'Personel Görüş Anketi' ile yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler derlendi.

Ayrıca Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplam 28 odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.

'Vatandaş Görüş Anketi' hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağı önümüzdeki süreçte, doküman analizleri, anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen çıktılar doğrultusunda belirlenecek stratejik odak temalarda ihtisas komisyon toplantıları yapılması da planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılışı yapılacak ve eş zamanlı olarak icra edilecek bu toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de yer alacak.

MERKEZ-TAŞRA ARASINDAKİ KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Eylem Planı'nın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan 'Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları' ile de yerel dinamiklerin analizi, saha deneyimleriyle politika yapım sürecinin zenginleştirilmesi ve stratejik hedeflerin sahaya yansıtılması hedefleniyor.