Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'nın kalleş saldırılarında şehit düşen kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi.

MARDİN'DE ŞEHİT DÜNDAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mardin'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT ABDULKADİR İYEM DUALARLA DEFNEDİLDİ

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet İyem, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 asker şehit olurken 1 asker de ağır yaralandı. Hain saldırıda Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem de şehit oldu.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN, YOZGAT'TA DEFNEDİLDİ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

ŞEHİT KEMAL ASLAN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan şehidin naaşı, İmam-ı Azam Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER YILMAZ, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.