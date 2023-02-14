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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

AA14 Şubat 2023 Salı 04:55 - Güncelleme:
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde kapalı formatta düzenlenen özel oturumda Konsey üyelerine depremler sonrası son durumla ilgili bilgi verdi.

Sinirlioğlu'nun, Türkiye'deki deprem felaketinin boyutları, acil ihtiyaçlar, depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları ve uluslararası yardımlar konusunda Konseyi bilgilendirdiği belirtildi.

Oturumda uluslararası toplumun gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Büyükelçi Sinirlioğlu'nun, diğer ülkelerin ve BM'nin, depremden etkilenen kuzeybatı Suriye'ye yönelik insani yardımlarının Türkiye'nin sınır kapılarından iletilebildiğini, bu konuda gerekli kolaylıkların sağlandığını dile getirdiği bildirildi.

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