''Yavuz'' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak karıştı

Star.com.tr 20.01.2020 10:05 - Güncelleme: 20.01.2020 10:40

Dün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yavuz sondaj gemisinin KKTC hükümetinin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Kıbrıs'ın güneyindeki 'G' ruhsat sahasına intikal ettiği duyurulmuştu.

TÜRKİYE KARŞITI İTTİFAK RAHATSIZ!

Türkiye'nin Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı öncesi attığı sondaj hamlesi 3 ülkeyi rahatsız etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e Yavuz sondaj gemisini göndermesinin ardından Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi peş peşe açıklamalarda bulundu.

AB'DEN YARDIM İSTEDİLER!

EastMed Boru Hattı Anlaşması'na imza atan 3 ülke Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına son vermesi için Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

BU LİSANSLARI LAF OLSUN DİYE VERMEDİK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yavuz sondaj gemisinin KKTC tarafından verilen lisanla Ada'nın güneyinde yer alan "G" ruhsat sahası içerisinde kazıya başlamasıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin bu adımı atacağını aylar öncesinden duyurduğunu anımsatan Özersay, "KKTC olarak geçmişte TPAO'ya verdiğimiz tüm lisans alanlarında tabii ki kazı yapacağız. Bu lisansları laf olsun diye vermedik, bahse konu alanlar içerisinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu kimse inkar etmiyor, edemiyor. O halde nasıl ki Kıbrıs Rum tarafı şirketlere verdiği lisans ile kazı yaptırıyorsa biz de bir şirket olan TPAO'ya verdiğimiz lisanslar kanalıyla kazı yaptıracağız." diye konuştu.

Özersay, Doğu Akdeniz'de en erken zamanda doğal gaz konusunda ilgili bütün tarafların iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

- "Çözüm önce iş birliğinden geçer"

Bölgede barış ve istikrar için tüm ilgili tarafların Kıbrıs'ta çözümü beklemeksizin bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Özersay, "Son iki yıldır söylediğimiz üzere çözüm, çözümden önce iş birliği yapılmasından geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay, Kıbrıs Rum tarafının kendi hakları konusunda bunları hemen kullanabileceğini ancak Kıbrıslı Türklerin hakları söz konusuyken bunları "yarım asırdır ulaşılamayan çözüme ertelemeye" çalışmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

- "Rumlar, aklımızla dalga geçmeye kalkmasın"

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta ne yönetimi ne de zenginliği paylaşmak istediğini belirten Özersay, Rumların siyasi eşitliği reddetmesinin yönetimi paylaşmak, doğal kaynakları tek yanlı gasbetmek istemesinin ise zenginliği paylaşmak istememesinin bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Bakan Özersay, Rumların, Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayarak, tek yanlı ve çözümü beklemeden kazı çalışmaları yapabildiğinin altını çizerek, bu hakkın Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu söyledi.

Özersay, "Rumlar, aklımızla dalga geçmeye kalkmasın." dedi.

- ENERJİ BAKANI DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy de bugün yaptığı yazılı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtmişti.