Türkiye karşıtı operasyon! #HelpTurkey'in perde arkası ortaya çıktı

3 Ağustos 2021 Salı 07:51 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 08:19

Türkiye günlerdir peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ederken sosyal medyada da algı operasyonları sahneye konuldu. Özellikle sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden provokatif paylaşımlar yapılırken, sistemli dezenformasyonun dozu da artırıldı. "Türkiye'yi aciz gösterme" operasyonu devreye sokuldu.

BOT HESAPLARLA OPERASYON

Önceki gece Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlardan "#HelpTurkey" isimli bir hashtag başlatıldı. Türkiye'ye uluslararası yardım çağrısının yer aldığı paylaşımlar, kısa sürede dünya genelinde trend listelerine girdi. Sanatçıların da katıldığı sözde yardım kampanyasıyla ilgili 2 milyonu aşkın tweet atıldı. Ancak paylaşımların milyonlara ulaşmasında asıl binlerce bot hesaplardan yapılan paylaşımların etkili olduğu tespit edildi.

FETÖ'CÜLER HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca "Global Call" yani "Küresel Çağrı" olarak başlatılan bu kampanyanın yurt dışı kaynaklı olduğu anlaşıldı. Dünya genelinde #HelpTurkey etiketli paylaşımların en çok yapıldığı ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor. Sözde kampanyaya destek veren hesapların çok büyük kısmının da FETÖ bağlantılı olduğu anlaşıldı.

ÇIKIŞ NOKTASI INSTAGRAM

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Sosyal Medya Danışmanı İsmail Cesur, hashtag operasyonuyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Buna göre, etiketin çıkış noktası, yüksek takipçili "influencer" diye adlandırılan hemen her hesabın çoğu paylaşımında reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan. Etiketle birlikte yapılan paylaşım sayısı ilk bir saatte Instagram'da 30 bine ulaştı. Daha sonra ise etiket Twitter'da dolaşıma sokuldu ve yarım saat içinde 600 binden fazla paylaşım yapıldı.

PARALI VE SAHTE HESAPLAR

Etiketin Instagram'da yayılımını sağlayan hesaplar ise genelde ajanslarla para karşılığı çalışan dijital reklam mecraları haline gelmiş profiller. Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar. Birçoğu en fazla 3 aylık olan hesaplardan hiç tweet bile atılmadı.

AYNI GÖRSEL DOLAŞIMDA

Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp servis edildiği tam olarak bilinmiyor. Ancak görsellerin hemen hepsi aynı. 60 noktada yangın olduğu iddia edilen bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.

BİLGİDEN YOKSUNLAR

İsmail Cesur, #HelpTurkey etiketine yazan yüz binlerce iyi niyetli ama bilgiden yoksun insanın olduğuna dikkat çekerken, "Fakat bu, etiketin büyük bir ajans organizasyonu ile kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı gerçeğini göz ardı etmemize sebep değil. Bu kasıtlı işin iki aktörü var, organizatör ve uygulayıcı. Uygulayıcı, para kazanma, popülaritesini artırma, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Organizatör ise Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermeyi, kovid sınırlamaları sonrası açılan turizm sektörünü baltalamayı amaçlıyor. Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinsten.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

Sözde yardım kampanyasına karşı sosyal medyadan da tepkiler sürdü. #HelpTurkey etiketiyle yapılan paylaşımlara karşı #WeDontNeedHelp (Yardıma ihtiyacımız yok), #StrongTürkiye (Güçlü Türkiye) isimli hashtag başlatıldı. #StrongTürkiye etiketi altında yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yangınla mücadele tweet ile olmuyor, bizzat sahada oluyor. Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Bilinmesine rağmen bunun yıpratma, motivasyon bozma amaçlı kullanılması çok yanlıştır.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 129 yangının 122'si söndürüldüğü halde Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan bir kurgunun parçası olmaktan çekinmiyorlar. Muhalif görünümlü trolller ulusal güvenliğimize tehdittir.

-TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: Aziz Milletimiz ve güçlü devletimiz bir olunca her zorluk aşılır.

-AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru: Bu provokasyon #OrmanKahramanları'mızın emeğine saygısızlıktır.

-AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Dünya üzerinde 'Global Call' diye bir mekanizma olmamasına rağmen kimi iyi niyetiyle kimisi de bilinçli bir şekilde ülkemizi dezenformasyona maruz bırakıyor.

-Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Ülkemizi güçsüz göstermeye yönelik başlatılan siber saldırılar kötü niyetlidir.