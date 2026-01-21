Türkiye-Katar iyilik köprüsü Sudan'da: 2 bin 600 ton yardım ulaştı

AFAD Başkanlığı, Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılayı ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gemiye gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi yüklendi.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Kuzey Limanı'nda yapılan gemiyi karşılama törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Katar'ın Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdullah el-Muhennedi, Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Türkiye'den gelen resmi heyetler ve yerel yetkililer katıldı.

"TÜRKİYE VE SUDAN ARASINDAKİ KARDEŞLİK GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Büyükelçi Yıldız, yaptığı konuşmada, "Bugün yine Türkiye ve Sudan arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma günlerinden birini yaşıyoruz." dedi.

Bu geminin 2024'ten beri 6. İyilik Gemisi olduğunu hatırlatan Yıldız, son 3 gemide Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile 30 bin çadırı getirdiklerini aktardı.

Yıldız, bu yardımları Katar ile beraber yaptıklarına işaret ederek, "Bugün yardımların bizim için ayrı özel bir önemi var. Katar devleti ile birlikte getirmiş olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunu ayrıcalıklı bir yardım faaliyeti olarak da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yardımların AFAD koordinasyonunda yapıldığını vurgulayan Yıldız, gemide toplam yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi bulunduğunu, bunun üçte birinin Türk Kızılayı tarafından sağlandığını belirtti.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ, DOSTLARINIZ VAR"

Büyükelçi Yıldız, Türk STK'lerin Sudan'da son derece aktif olduğuna işaret ederek, "Bugün gelen malzemeler çocuklar, kadınlar, yaşlılar, ne kadar kırılgan, ne kadar zor durumda olan varsa özellikle onlara yönelik olacaktır. Hem İnsani Yardım Komisyonu hem Sudan Kızılay ile işbirliğiyle önümüzdeki günlerle bu yardımların hak sahiplerine, ihtiyacı olan insanlara ulaşmasının takipçisi olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Sudan'ın yanında durmaya devam edeceğinin altını çizen Yıldız, "Yalnız değilsiniz, dostlarınız var." dedi.

Katar'ın Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdullah el-Muhennedi, bu geminin Katar-Türkiye ortaklığıyla Port Sudan Limanı'na ulaşan ilk gemi olduğuna dikkati çekti.

"Bu, kardeş Sudan halkına sunacağımız bir görevdir." diyen Muhennedi, Sudan'da geleceğin daha da iyi olması temennisinde bulundu.

Sudan İnsani Yardım Komiseri Selva Adem de Türkiye ve Katar'daki kardeşlerinden gelen ortak gemiyi karşılamaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Sudan hükümeti ve halkı adına, bu sıkıntılı dönemde yanımızda duran kardeşlerimize büyük bir teşekkür sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Katar ve Türkiye'den ardı ardına gemilerin geldiğini kaydeden Adem, İnsani Yardım Komisyonu olarak görevilerini ihtiyaç haritasına ve verilere göre en çok ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtım yapmak olduğunu dile getirdi.

Adem, "Artık aşamalı olarak acil durum aşamasını geçip, iyileşme aşamasına geçmeyi hedefliyoruz. İyileşme aşamasının ihtiyaçları, acil durumdan farklıdır. Su, eğitim ve sağlık gibi hayati sektörlerde büyük bir yıkım yaşandı. Türkiye ve Katar'dan, insanların bölgelerine döndüklerinde hizmet bulabilmeleri için kalkınma ve hizmet sektörlerinde daha fazla işbirliği bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.