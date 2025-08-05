İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6851
  • EURO
    47,1352
  • ALTIN
    4418.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye kavruluyor: Hava sıcaklığı 24 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Güncel

Türkiye kavruluyor: Hava sıcaklığı 24 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye'de sıcaklıklar kavurmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde bugün termometreler 24 ilde 40 derecenin üzerine çıktı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 23:01 - Güncelleme:
Türkiye kavruluyor: Hava sıcaklığı 24 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan45,3
Şırnak, Cizre44,7
Batman, Hasankeyf43,5
Diyarbakır, Silvan43,5
Mardin, Dargeçit43,2
Gaziantep, Araban42,7
Eskişehir, Sarıcakaya42,4
Adıyaman, Besni42,1
Şanlıurfa, Birecik41,5
Bingöl, Genç41,4
Elazığ, Keban41,4
Aydın, Karpuzlu41,3
Malatya, Doğanyol41,2
Karabük, Merkez41,1
Karaman, Merkez40,7
Manisa, Saruhanlı40,4
Tunceli, Merkez40,4
Kahramanmaraş, Pazarcık40,3
Ağrı, Merkez40,2
Hatay, Kırıkhan40,2
Iğdır, Aralık40
İzmir, Tire40
Mersin, Mut40
Van, Çatak40

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.