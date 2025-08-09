Türkiye kırmızı çizgiyi çekti! Şam yönetimiyle SDG konusunda fikir birliği

Türkiye ile Şam yönetimi, SDG'nin Suriye ordusuna toplu katılımına karşı. İki ülkenin bu konuda fikir birliğinde olduğu öğrenildi. Fidan'ın önceki günkü sürpriz ziyaretinde terör örgütlerine karşı Şam yönetimine destek vereceği özellikle vurgulandı.

Türkiye, İsrail'in maşa olarak kullandığı terör örgütleriyle mücadelede, Şam yönetimiyle tam bir fikir birliği içinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kritik Şam ziyaretinin perde arkasına ulaşıldı.

Fidan'ın hafta içinde günübirlik Suriye ziyaretinin yankıları devam ediyor. Rutin uygulamada Dışişleri Bakanlığı, ziyaret edeceği ülkeleri bir gün önceden bildiriyor. Fakat Şam ziyaretinde bilgilendirme, görüşmenin yapıldığı sıralarda geçildi. Bu uygulamanın hem güvenlik açısından hem de görüşülen konuların önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

GEREKEN DESTEK VERİLECEK

İsrail'in Suriye başta olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştırma politikası da Fidan'ın ajandasındaydı. İsrail'in maşa olarak kullandığı terör örgütleriyle mücadele, Şam zirvesinde ele alınan konular arasındaydı. SDG'nin Şam ordusuna entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar da masaya yatırıldı. Türkiye, SDG'nin toplu bir şekilde Şam yönetiminin ordusuna katılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye ile Şam yönetiminin bu konuda fikir birliğine vardığı öğrenildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine tehdit oluşturacak terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Şam yönetimine destek vereceği iletildi. DEAŞ ile mücadelede de özellikle komşu ülkelerin Suriye'ye vereceği destek gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

ENERJİ VE ULAŞTIRMADA SOMUT ADIMLAR

Edinilen bilgilere göre Fidan'ın Şam ziyareti, yeni atılımların kapısını da araladı. Yaklaşık 3 saat süren heyetler arası ve ikili görüşmelerde ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji alanlarında yapılacak iş birlikleri masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde enerji ve ulaştırma alanlarında iki ülke arasında somut adımlar atılacağı öğrenildi. Ulaştırma alanında Türk TIR şoförlerinin karşılaştığı sorunlar gündeme geldi. Bu konuda iki ülke, sıkıntının çözülmesi için atılacak adımları ele aldı. Ayrıca, bazı diğer bölge ülkelerinin de katılımıyla ulaştırma bakanları arasında iş birliği imkânlarının geliştirilmesi planlandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ MASAYA YATIRILDI

Görüşmelerde, Suriye'nin yeniden inşasına Türkiye'nin katkısı da ele alınan konular arasında yer aldı. Gerek devlet kurumlarının gerekse özel şirketlerin Suriye'de daha etkin nasıl olabileceği ve üretilecek ortak projeler masadaydı. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olası Şam ziyareti de konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Ziyaretin tarihi konusunda ise herhangi bir takvimlendirme yapılmadığı öğrenildi.

MSB kaynaklarından SDG terör örgütüne açık uyarı: Mutabakata uygun hareket etmiyor

Şam'a 3. ziyaret! Bakan Fidan'dan Suriye vurgusu: Gereken yardımı sağlamaya hazırız

Türkiye'den Suriye uyarısı! Bakan Fidan: İsrail'e mesajı gönderdik