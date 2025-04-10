KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) desteğiyle yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binası için temel atma töreni düzenlendi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, KKTC'yi her ziyaretlerinde yeni bir proje ve yatırımın müjdesini vermeye özen gösterdiklerini söyledi.

Kurum, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların hafiflemesi için Türkiye'nin tüm kurumlarının adeta seferber olduğunu belirterek, "Her zaman söylediğimiz bir söz var. Kuzey Kıbrıs'ın haklı davası bizim milli davamızdır." dedi.

Temel atma töreni yapılan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binasının hayırlı olmasını dileyen Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının KKTC için durmadan, dinlenmeden çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kurum, KKTC'ye çevre ve şehircilik anlamında tam destek verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta çok çeşitli alanlarda hep birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal konut projelerinde dijital tapu ve kadastroya, coğrafi bilgi sistemlerinden yeşil alan üretim projelerine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi binamızı tamamladık. Artık teslim sürecini bitirmek suretiyle KKTC halkının kullanımına sunmuş olduk. Millet Bahçesi ve cami projesini de inşallah yıl ortasına kadar Kıbrıs halkının hizmetine sunmuş olacağız."

KKTC'NİN GELECEĞİNE DAMGA VURACAK PROJELER DEVREYE ALINIYOR

Kurum, KKTC'nin geleceğine damga vuracak projelere ilişkin, "Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıyoruz. Vatandaşlarımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için KKTC Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'ni (TAKBİS) 2025'in Haziran ayı sonuna kadar devreye alıyoruz. Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği parsel sorgu sistemini de inşallah bu ayın sonunda Kıbrıs'ta hayata geçiriyoruz. Bu uygulamayla birlikte Kıbrıs'ta herkes taşınmazlarının bilgilerine cep telefonu veya bilgisayarla kolayca ulaşabilecek. Yine bu ay sonunda havalanacak uçaklarımız, KKTC'nin 3 boyutlu geleceğinin çizimine başlıyor. Bu da çok önemli bu manada tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor. Şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak 3 boyutlu simülasyonu içeren bu uygulamayı kuruyoruz. Uygulama KKTC için yapacağımız master planın altyapısını teşkil edecek. Bunun yanında Ada'da meteoroloji radarını kuruyoruz. Tüm meteorolojik uyarı ve tahminleri de halkımızın istifadesine sunacağız." diye konuştu.

KKTC'nin çöp sorununa çare bulmak üzere de çalıştıklarını dile getiren Kurum, sıfır atık prensibi ile atıkların bertaraf edilmesi için Ada'ya düzenli atık depolama ve geri dönüşüm sistemleri kurulacağını söyledi.

Kurum, bu bağlamda KKTC'ye yakında 30 depozitolu iade konteynerinin kurulacağını, bunun çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

TOKİ, SOSYAL KONUTLAR İÇİN ADA'YA GELECEK

3,3 milyon konutu dönüştürmüş, 1,4 milyon sosyal konut üretmiş bir ülke olarak Türkiye'nin, tecrübesini Kıbrıs Türk halkıyla paylaşacağını vurgulayan Kurum, TOKİ'nin KKTC'de yapacağı sosyal konut projesi ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında yapacağı ziyarette paylaşacağını bildirdi.

Kurum, Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planı'nı hayata geçirecek adımların atıldığını sözlerine ekleyerek, tüm proje ve yatırımların hayırlı olmasını diledi.