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Türkiye Kömür İşletmeleri, 700 madenciye eğitim verecek

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Türkiye Kömür İşletmeleri, 700 madenciye eğitim verecek
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı.

Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

Madenciler, arama kurtarma ekiplerinin etkin müdahalede bulunması hedefiyle teorik ve pratiğe yönelik eğitimler alıyor.

Geçmiş afetlerde yaşanan tecrübelerin de aktarıldığı ve şimdiye kadar 80 madencinin tamamladığı eğitimlere bu yıl 700 madencinin katılması hedefleniyor.

Eğitimler ve tatbikatlara özel hazırlanan parkurlarda eğitimler sürerken, ilerleyen süreçte yeni parkurların tamamlanmasıyla madencilerin daha geniş alanda eğitimlerine devam etmeleri planlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde toplamda 9 bin 782 madencinin arama kurtarma çalışmalarına katılarak hızlı ve etkin organize olma yetenekleri ile binlerce depremzedenin hayatını kurtardıkları anımsatılan açıklamada, "Afetlere karşı etkin müdahaleyi sağlamak hedefiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, belirlenmiş ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve İçişleri Bakanlığı bu konuda müşterek bir karar alarak toplam 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirecek." ifadesi kullanıldı.

  • Türkiye Kömür İşletmeleri
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