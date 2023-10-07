Türkiye-Kore dostluğunun sembolü! Devir teslimi için tören düzenlendi

Güney Kore Ulusal Kızılhaçı ile Türk Kızılay tarafından Cengiz Topel Mahallesi'nde kurulan "Türkiye- Kore Dostluk Köyü Konteyner Kent"te 1010 konteyner yer alıyor.

Bir süredir afetzedelere hizmete veren resmi açılışı için tören düzenlenen konteyner kentte çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, aşevi, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezi gibi sosyal donatılar bulunuyor.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yanında olduklarını ve yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney Kore'nin zor zamanlarında Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Lee Won-Ik, "70 yıl önce zor durumda olan Güney Kore'yi siz yalnız bırakmadınız. Biz de şu an sizinle birlikteyiz. Biz sadece zor durumda olan size elimizi uzatmak değil vefa borcumuzu ödüyoruz. Eminim ki Güney Kore zor bir duruma düştüğünde ilk yola Türkiye'nin çıkacağını düşünüyorum. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık'ta bin konteynerden oluşan konaklama merkezini oluşturan Kore Kızılhaçı ve Türk Kızılaya Güney Kore Hükümeti temsilcisi olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Güney Kore Ulusal Kızılhaçı Başkanı Kım Chul-So de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini sundu.

Depremin üzerinden 8 ayın geçtiğini hatırlatan Kım Chul-So, depremzedelere tahsis edilecek konteyner kentten dolayı büyük mutluluk duyduğunu, Kore halkının Türkiye ile beraber olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise 6 Şubat'ta ülke olarak büyük bir deprem yaşadıklarını belirterek, bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, Türk Kızılayın depremin ilk anından itibaren afetzedelerin yanında olduğunu ve birçok konuda depremzedelere yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Özellikle Kore Kızılhaçı afete müdahalenin en başından itibaren her alanda bizim yanımızda oldu ve bizim çalışmalarımıza destek verdi. Kökleri Kore yarım adasında zorlu savaş zamanlarına dayanan ortak tarihimizi yansıtan bu benzersiz ilişkinin etkisine bu süreçte bir kere daha hepimiz tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Tören, konteyner kentte yaşayan afetzede çocukların gösterisi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.