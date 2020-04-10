Türkiye koronavirüs tablosunda son durum vaka ve ölü sayısı kaç? 9 Nisan Sağlık Bakanlığı coronavirüs son durum ve koronavirüs tablosu

10 Nisan 2020 Cuma 11:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:42

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 602 bini aşerken, koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bin 745 oldu. Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda il il vaka sayıları açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs tablosundaki vaka ve ölü sayılarını açıkladı. Türkiye'de test sayısı 28 bini aşarken, iyileşen hasta sayısının artması da umutlandırdı. Türkiye koronavirüs tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte 9 Nisan Sağlık Bakanlığı coronavirüs son durum ve koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 908'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 42.282'ye yükseldi.

296 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 296 hasta daha taburcu edildi. Böylelikle koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye yükselmiş oldu.

Koronavirüs nedeniyle 908 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 552, toplam entube hasta sayısı 1017 olarak açıklanırken, 2142 hastanın iyileştiği bildirildi.

En fazla kaybın yaşandığı İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470'e çıktı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatılması konuşulurken, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı bir günde 683 artarak 15 bin 238'e çıktı. Ülkede virüs buluşan kişi sayısı 5 bin 756 artışla 152 bin 446'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 165 oldu.

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

ANKARA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

SAKARYA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

KOCAELİ KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

ZONGULDAK KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI