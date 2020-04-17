Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Nisan 2020 Türkiye güncel koronavirüs vakalarında son durum ve ölü sayısı

17 Nisan 2020 Cuma 18:01 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:01

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Covid-19 haritasında bugünün koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka sayısında ölü sayısı ve son durum ne? Koronavirüs Türkiye koronavirüs tablosunda ölü sayısı, yapılan test sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. 17 Nisan 2020 Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte detaylar

Koronavirüs'ün Türkiye'deki yayılma hızı ne durumda? Türkiye'nin dün günlük koronavirüs tablosuna göre bugünkü toplam vaka sayısı 4,353 kişi, bugünkü vefat eden vatandaşların sayısı ise 162 kişi olarak kayıtlara geçti. Peki, bugün yani 17 Nisan 2020 koronavirüs vakalarında son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün koronavirüs son durum tablosu başta olmak üzere vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı açıklanmıştı. Buna göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı dün itibarıyla 518 bin 143 olurken dakika dakika takip edilerek paylaşılan toplam vaka sayısı 74 bin 193 olarak kayda geçti. Covid-19 vefat sayısı da 125 artışla 1643'e çıkmıştı. Tedavi altındaki hastalardan Bin 415'i de Covid-19'u yenerek iyileşmiş ve taburcu olmuştu. Saat 14.00'da bu gece yürürlüğe girecek 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Bilim Kurulu yeniden toplanmış ve hem genel değerlendirme hem de 17 Nisan vaka ve ölüm sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamalarda verildi.

FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5'E ULAŞTI

Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime Filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Bunu yeni duysanız da ilk vakadan bu yana yürüttüğümüz bir yoldu bu. Sizlerle daha önce paylaştığım şema filyasyonun bir örneği idi. Filyasyon yüzde 97,5 oranlarına ulaştı.

KORONAVİRÜS 81 İLİMİZE VE BAZI KÖYLERİMİZE KADAR ULAŞTI

Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Vakaların temas zincirleri tespit edilerek gözetim altına alındı ve gerekli önlemler alındı. Bugüne kadar sağlık alanına yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha tespit etmiş olduk.

KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK

Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

EVDE KALMANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ, BUNA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu biliyoruz. Ancak bunun sonuçlarını görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini düşünüyor ve milletimizden ciddiyetle bu duruma devam edilmesini talep ediyoruz.

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük hastaneye yatan hasta sayımızda düşüş de tablolarımıza yansımaktadır. Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam sayımız 558 bin 413 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 126. Toplam vefat sayısı 17 Nisan itibarıyla 1769. Artan vaka sayımıza rağmen yoğun bakım ve entübe sayımız azalıyor.