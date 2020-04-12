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Güncel

Günlük koronavirüs test sayısının önümüzdeki hafta 50 bine ulaşması hedefleniyor

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) ile etkin bir şekilde mücadele devam ederken, Türkiye günlük test sayısını 30 binin üzerine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor.

12 Nisan 2020 Pazar 09:14 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:14
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Koronavirüs belirtisi gösteren hastalara yapılan testler 106 laboratuvarda değerlendiriliyor. Türkiye'de Ankara'da 7, İstanbul'da 15, İzmir'de 4, ve diğer şehirlerde birer laboratuvar olmak üzere 73 laboratuvar faaliyet gösteriyordu. Bu sayı kademeli bir şekilde artırılarak kısa süre içerisinde 106'ya ulaştı.

KAYDIRMA FORMÜLÜ

Test, hasta ile ilgilenen doktorun karar vermesinin ardından 7/24 esasına göre çalışan bu 106 merkezden birine gönderiliyor. Eğer test yoğun olan bir laboratuvarda ise; diğer laboratuvarlarla iletişim kurularak yoğunluğun az olduğu laboratuvara kaydırılıyor. Böylece sonucun daha hızlı çıkması sağlanıyor.

HEDEF GÜNLÜK 50 BİN TEST

Öte yandan, Türkiye Kovid-19 ile mücadelede günlük test sayısını 30 binin üzerine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor. (Yeni Şafak)

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