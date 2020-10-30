Türkiye, La Nina yılına giriyor! La Nina nedir?

30 Ekim 2020 Cuma 11:07 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:07

La Nina yılına giriyoruz. Meteoroloji'nin güncel hava durumu ve sıcaklık tahmin raporlarını paylaşmasının ardından Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi), La Nina yılına girileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası La Nina'nın ne demek olduğu merak konusu oldu. Peki La Nina nedir? İşte La Nina yılına dair merak edilenler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun Batı kesimleri iin kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece arasında sıcaklık düşüşü görüleceğini de kaydeden MGM, sağanak yağış nedeni ile oluşabilecek su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşları uyardı.

MGM'nin flaş uyarılarının ardından uzman isimler de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarına dikkat çekerken bu sene La Nina yılına girileceğinik kaydetti. Prof. Dr. Adil Tek ise, iklim krizinin ektilerinin net olarak görülmeye başlandığını söylerken 2021 yılında kurak bir yazın beklendiğini sözlerine ekledi.

LA NİNA NEDİR?

La Nina Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır. İsimler İspanyolca "oğlan çocuğu" veya "velet" ve "küçük kız" anlamına gelmektedir.

La Nina'nın güney yarımküredeki etkileri çok büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır.

La NiNa, Pasifik okyanusunun ekvatoryal bölgesinde, Endonezya tarafında alışılmadık derecede sıcak olan okyanus yüzey sıcaklıkları ile karakterize edilir. Başka bir bakış açısıyla, El Niño ile karşılaştırıldığında Ekvatoryal Pasifik bölgesinin Orta Amerika tarafında alışılmadık ölçüdeki soğuk okyanus suyu sıcaklıkları ile karakterize demektir.

Pasifik okyanusunda gerçekleşen bu hadiseler küresel iklim parametreleri üzerinde özellikle de sıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkilidir. La Nina ilk ve en güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında bulunan coğrafyalarda sebep olmaktadır. Bu kapsamda, kış aylarındaki sıcaklıklar ABD’nin güneydoğu bölgelerinde normalden daha sıcak ve kuzeybatı kesimlerinde ise normalden daha serindir.

LA LİNA YILINA GİRİYORUZ

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): "Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim'den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye'de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi'nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu."

"SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞ ARTACAK"

Her El Nino'dan sonra La Nina döneminin yaşandığını dile getiren Şen, "El Nino aşırı sıcak ve kuraklığa yol açıyordu. La Nina ile ise tam tersi yaşanacak. Böyle dönemlerde dünya genelinde sıcaklık düşük, yağışlar fazla olur.

La Nina'nın etkili olduğu 2011'de dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de Doğu Asya'da aşırı yağış ve sel felaketleri meydana geldi. Muhtemelen bu dönemde de aynı olaylar meydana gelecek. Ancak etkisi her ülkede aynı olmayabilir. Bazı ülkelerde daha etkili, bazıların da daha az etkili olabilir." dedi.

Sonbaharın yine de sıcak geçeceğini anlatan Şen, "Ancak kış soğuk geçecek. Ciddi kar yağışı olacak. Özellikle aralıktan itibaren soğuk bir dönem yaşayacağız. El Nino ya da La Nina gibi atmosfer olayların bize etkisi bazı ülkelere kıyasla çok olmasa da ne kadar etkili olduğunu bu yaz gördük. Yani La Nina'nın başlamasıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de yağışlı ve düşük sıcaklıkların yaşanacağı bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.