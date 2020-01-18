Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

star.com.tr 18.01.2020 12:24 - Güncelleme: 18.01.2020 12:28

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan hükümetinin Libya'daki meşru Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci Hafter'e bağlı güçler arasında yapılacak bir ateşkesi izlemek için, savaşın parçaladığı Kuzey Afrika ülkesine asker konuşlandırma önerisini dile getirdi

Türkiye'nin meşru yönetim UMH'ye verdiği desteği hatırlatan uzmanlar, Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek Hafter'i saldırılara karşı uyardığını belirtti.

Eski Yunan diplomat ve büyükelçi Leonidas Chrysanthopoulos, Libya'daki durumu görüşmek üzere Berlin'de yapılacak bir zirve öncesi, gelişmenin daha geniş jeopolitik etkileri olabileceğini ileri sürdü.

Türkiye ile UMH arasında yeni imzalanan ekonomik anlaşmaların Atina'nın kendi ekonomik bölgesini etkilediğini kaydeden Chrysanthopoulos, Yunanistan'ın Girit sahilinde daha fazla ileriye gitmeye devam etmesi halinde Yunanistan'ın Türkiye ile “dolaylı” bir çatışmaya girebileceğini söyledi.

Chrysanthopoulos Rusian Today'e (RT) verdiği demeçte, Yunanistan'ın Libya'da olası varlığının, bölgedeki tansiyonu daha da artıracağını söyledi.

YUNANİSTAN OPERASYON İÇİN YETERLİ ASKERİ KAPASİTESİ YOK

Rus Orta Doğu Uzmanı Aleskey Khlebnikov, Yunanistan'ın Libya hakkında sert bir açıklama yaparak Türkiye ile aralarındaki soğukkanlılığı kışkırtmaya çalışmadığını söyledi.

Khlebnikov'a göre Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla dikkat çekmeye, Almanya ve Fransa gibi büyük AB oyuncularının arasında olmak istiyor. Bu nedenle Atina birliklerini Libya'ya göndermeyecek çünkü AB üyesi ve blok herhangi bir gerilim istemiyor.

Rus uzman sözlerini şöyle sürdürüyor:

'Atina'nın birliklerini göndermemesinin diğer bir nedeni ise, Yunanistan'ın böyle bir operasyonu yürütmek için yeterli askeri kapasiteye sahip olmamasıdır. O sağlansa bile, Yunanistan desteklediği Hafter, Başbakan Sarrac'a göre kesin bir avantaj sağlamış olmayacak.'

SÜPER GÜÇLERİ SAVAŞA ÇEKER

Gazeteci Abdül Bari Atwan ise, Libya'daki Yunan birliklerinin Ankara ile Atina arasında olası bir çatışmanın “ilk adım” olabileceğini düşünüyor. Kuzey Afrika'daki çatışmanın potansiyel olarak NATO'da bölünmelere neden olacağını söyleyen Atwan, aynı zamanda süper güçlerin savaşa dahil olabileceğini söyledi.