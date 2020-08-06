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''Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak''

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 'Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak' dedi. Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu 'felaket bitene kadar buradayız' açıklamasında bulundu.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 07:03
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Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı Beyrut'a inişinde karşılayan Çakıl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a arama kurtarma çalışmalarında yardım amaçlı sağlık ekibinin ulaştırıldığını belirten Çakıl, Türkiye'nin Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını söyledi.

Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu "felaket bitene kadar buradayız" dedi.

Güllüoğlu ekip olarak Beyrut'ta 40 kişi olduklarını, üzerlerine düşen desteği vereceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

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