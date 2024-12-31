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TMV'den FETÖ okullarının devriyle ilgili açıklama: Daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kırgızistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredilmesiyle ilgili olarak, 'Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir.' ifadelerini kullandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 20:51 - Güncelleme:
TMV'den FETÖ okullarının devriyle ilgili açıklama: Daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz
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Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının TMV'ye devredilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yurt dışında Türkiye adına eğitim kurumları açmak üzere 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfının Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarını devraldığı hatırlatıldı.

TMV'nin Kırgızistan'da 2021'den bu yana Bişkek Uluslararası Maarif Okulları'nda 1500 öğrenciye eğitim sunduğu belirtilen açıklamada, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini yürüten TMV okullarının Kırgız makamlarınca da takdir edildiği kaydedildi.

TMV'NİN KIRGIZİSTAN'DA EĞİTİM FAALİYETLERİ YAYGINLAŞTI

Açıklamada, bugünkü devir ile birlikte TMV'nin Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerinin 8 ayrı şehirde yaygınlaştığı ve SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim kurumu, bir üniversite ve bir yönetim merkezi binasının TMV idaresine geçtiği aktarıldı.

İlk ve orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-TooUluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrencinin de TMV bünyesine geçeceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak işleten Türkiye Maarif Vakfının kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunduğu ifade edildi.

"KIRGIZ MAKAMLARINA VERDİKLERİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Açıklamada ifadelerine yer verilen TMV Başkanı Akgün, devir kararının iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfın eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmesi gerektiği belirtti. Akgün, "Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanıldı.

TMV heyetini kabul eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının TMV yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu kararın, öğrencilerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını" kaydetti.

Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini duyurmuştu.

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