Türkiye-Malezya ilişkileri güçleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kazan-kazan işbirliğimizi artıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Savunmada kazan-kazan işbirliğimizi artıracağız. Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye-Malezya dostluğunu perçinleyeceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerini de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını arttırmasını arzu ediyoruz

Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızda ticareti dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum.

Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun, bu alanda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik; birçoğu hâlen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz.

Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.

Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz

