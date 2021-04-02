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Türkiye, Mali'de BM Misyonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik olarak düzenlenen, 4 askerin ölmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 22:17 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 22:17
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan MINUSMA Aguelhok üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin ve 20 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfettiği vurgulanan açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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