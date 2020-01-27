İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9478
  • EURO
    6,5583
  • ALTIN
    302.415
  • BIST100
    121132
Güncel

Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.

AA27.01.2020  13:33 - Güncelleme: 27.01.2020  13:33

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali’nin Segou bölgesindeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." denildi.

Mali halkına ve hükümetine Türkiye'nin taziyelerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler
'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.