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Türkiye meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru için heyecan dorukta. Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Meteor yağmurlarının en yoğun görülebileceği zaman diliminde gökyüzünde adeta görsel şölen yaşanacak. Peki Türkiye meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

11 Ağustos 2023 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Türkiye meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
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Gökyüzü olaylarını takip eden kişiler, Perseid meteor yağmuru için saat ve tarih araştırmalarına başladı. Perseid meteor yağmuruyla saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, gök taşlarının atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" olarak tanımlanır. Peki Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte Türkiye'de meteor yağmurunun görülebileceği saatler

TÜRKİYE METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru, Ağustos'un 12'sini 13'üne bağlayan gece yoğun bir şekilde görülecek. Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

Gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşının düşmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde gözlemlenecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde daha net görülebilecek.

Türkiye meteor yağmuru Kuzey yönünde daha görünür olacak.

Perseid meteor yağmuru (Perseidler olarak da bilinir) her yıl temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar aktiftir.

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