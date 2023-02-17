Türkiye, Miraç Kandili'ni idrak ediyor

Sakarya kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Camileri dolduranlar "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'ne gelenler de namaz sonrası dua etti.

- Kocaeli

Kocaeli'de başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil dolayısıyla hem de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Karabük

Karabük'te de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Zonguldak

Miraç Kandili, Zonguldak'ta idrak edildi.

Kentte, Abalı Camisi'ne akın eden vatandaşlar, ilk olarak depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında ise vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

- Bartın

Bartın'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe, Bilal-i Habeş'i ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Bolu

Bolu'da da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Düzce

Düzce'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kentte bulunan Merkez Büyük Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ise akşam namazının ardından dua edildi.

Yatsı namazı öncesi vatandaşlara camide ikramlarda bulunulurken, cami çıkışında ise lokum dağıtıldı.