Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem! 8 yıl sonra kritik temas

04 Mayıs 2021 Salı 15:26 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 15:33

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyetin bu hafta Mısır'a gitmesi bekleniyor.

Tüm gözler Sedat Önal'ın temaslarında olacak. İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar o görüşmede ele alınacak.

Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletecek. Ayrıca Bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirlenecek.

MISIR İLE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Görüşmelerden sonraki adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak. İlişkiler normalleşirse iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması da gündeme gelebilecek.

Mısır şu ana kadar başka ülkelerle de deniz yetki anlaşmalarına imza attı. Ancak o anlaşmalarda Türkiye'nin ilan ettiği sınırlarını dikkate aldı.

MECLİS'TEN DE HEYET GİDECEK

İlişkiler normalleşirse karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak.

Meclis'te de Mısır'la yeni dönem için kapı aralandı. Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.

Mısır'a bu ay içinde Meclis'ten de bir heyet gidecek.