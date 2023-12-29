İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5518
  • EURO
    32,6849
  • ALTIN
    1960.92
  • BIST100
    7465.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden askerlerin şehit edilmesine tepki
Güncel

Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden askerlerin şehit edilmesine tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada askerlerin şehit edilmesine tepki gösterdi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 15:53 - Güncelleme:
Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden askerlerin şehit edilmesine tepki
ABONE OL

İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel, derneğin Sirkeci'deki merkezinde yaptığı açıklamada, askerlerin şehit olduğu hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kendigel, "Bugün yurt içinde ve dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız, Türk milletinin huzur ve güven içinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız, vatan size minnettardır. Ayağınıza taş değmesin. Bizler, bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak duyuruyoruz. Her göreve hazır ve talibiz." diye konuştu.

Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmayacağını, adaletin tesis edilemeyeceğini ve refahın gerçekleşemeyeceğini dile getiren Kendigel, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır."

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • şehitler
  • Türkiye Muharip Gaziler Derneği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.