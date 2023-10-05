İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5537
  • EURO
    29,1708
  • ALTIN
    1612.44
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye Münazara Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı
Güncel

Türkiye Münazara Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü bünyesinde yeni eğitim öğretim döneminin başında ilan edilen Türkiye Münazara Yarışması başladı.

5 Ekim 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Türkiye Münazara Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı
ABONE OL

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan'ın konuşma yaptığı programda Kaplan, "İddian yoksa rüya göremezsin. Rüyasını göremediğin bir iddiayı hayata geçiremezsin. Yalnızca iddiaların sahibi kişiler, bu rüyaları ve iddiaları hayata geçirme azmi ve cehdi ile yola koyulan öncü nesiller, geleceğe yürüyebilir, geleceğin yol haritasını hazırlayabilirler. Dünya çağrısı çağını aşan öncü bir nesil bekliyor. Bu nesil Türkiye gençliğidir. Yeter ki, niyetimiz salih ve sahici olsun! Yeter ki, idrakimiz, nebevî olsun!" dedi.

TÜGVA Genel Merkezindeki lansmanla başlayan yarışmaya 64 ilden münazara takımlarının katılım sağladığı açıklandı. "Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla yapılan yarışma programında il ve bölge yarışmalarının ardından Türkiye finali yapılacak.

Gençlerin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Kısaca biz ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin istiyoruz." dedi.

  • Türkiye Gençlik Vakfı
  • TÜGVA
  • Türkiye Münazara Yarışması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.