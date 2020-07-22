Türkiye NAVTEX ilan etti! NAVTEX ilanı nedir?

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:49

Türkiye Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etti. Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından NAVTEX ilanı nedir? sorusu vatandaşlar taradfından araştırılmaya başlandı. Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Peki NAVTEX ilanı ne demek? İşte NAVTEX ile ilgili detaylar...

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. NAVTEX ilanı ise, Ülkelerin deniz kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX İLANI

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

NAVTEX İLANI NE DEMEK?

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.

Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleştirilen bu tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE NAVTEX İLAN ETTİ, YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI ACİL ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü.

Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi.

Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.