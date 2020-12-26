Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

DHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:39 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:39

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde en az 7 kişinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütünün saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.