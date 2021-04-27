İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3004
  • EURO
    10,0332
  • ALTIN
    474.76
  • BIST100
    1374
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Güncel

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

AA27 Nisan 2021 Salı 00:04 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 00:04
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde, dün bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.